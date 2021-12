Promu en ligue 2 cette saison, Oslo Football Académie n’a pas l’intention de jouer les seconds rôles dans l’antichambre du football sénégalais. Ainsi, la formation du coach Aly Mâle s’est renforcée avec trois recrues.

Après trois journées de championnat, Oslo FA a déjà enregistré deux matchs nuls et une victoire. Un bilan qui ne pousse pas pour autant les dirigeants du club dakarois à dormir sur leurs lauriers. Le club promu en Ligue 2 cette saison a des objectifs bien précis et compte bien mettre les moyens pour les atteindre.

En effet, en plus de disposer d’un bon effectif avec notamment des internationaux étrangers et U20 sénégalais, Oslo FA va accueillir dans ses rangs trois joueurs étrangers : les deux Maliens dont le milieu de terrain, Oumar Sidibé (31 ans) qui est un international malien et Naman Keïta (20 ans), un jeune attaquant qui a connu la catégorie des U20 du Mali. Ce dernier était même à Dakar il y a un peu plus d’un an avec les Aiglons.

En plus de ces deux, les Jaune et Noir vont compter sur l’arrivée d’un autre jeune milieu de terrain ivoirien du nom de Bi Dje Arnaud Mani (20 ans), aussi international U20 de la Côte d’Ivoire. Des recrues qui viendront s’ajouter à la présence de l’expérimenté Libérien, Kelvin Potis pour ne citer que lui.

wiwsport.com