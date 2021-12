Un protocole sanitaire est mis en place pour la CAN 2021. Le gouvernement camerounais et la CAF ont rendu public le communiqué signé conjointement. Il est aussi annoncé une mesure spéciale concernant les tests des joueurs et staff des équipes nationales.

Pour la deuxième fois d’affilée, la CAN va regrouper 24 pays. L’édition 2021 qui va démarrer le 9 janvier prochain va se disputer sur 6 villes et regroupera plusieurs acteurs. L’on ne sait pas encore le nombre de personnes autorisées par délégation ni celui des joueurs à convoquer. En raison de la COVID19, les sélections nationales qui ont jusqu’au 31 décembre prochain pour dévoiler leur liste pourront faire appel à 26 joueurs convoqués et 4 réservistes. Rien n’est encore fixé à ce sujet.

Ainsi selon le protocole sanitaire établi qui demande des tests négatifs, la CAF et le gouvernement camerounais comptent prendre les devants pour éviter les conflits. « Dans un souci d’objectivité et de neutralité et en vue de garantir les mesures de confiance de part et d’autre, la CAF va faire appel à un laboratoire indépendant internationalement reconnu pour tester les joueurs des équipes nationales qualifiées et leur encadrement » informe le communiqué parvenu à notre rédaction.

