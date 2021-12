Avant de rallier Conakry vendredi matin pour défier l’équipe féminine des U20 de la Guinée samedi, Aïcha Henriette Ndiaye, coach de l’équipe du Sénégal, se prononce sur la préparation de ce match comptant pour la manche retour du 3ème tour préliminaire des éliminatoires du Mondial 2022 au Costa Rica.

« Cette confrontation ne sera pas facile, ni pour nous, ni pour la Guinée, car le match sera décisif. Nous avons un ascendant psychologique, mais un match n’est jamais gagné d’avance. De toute façon, on va l’aborder comme on l’avait terminé à Thiès, c’est-à-dire mettre la pression. Les Guinéennes étaient agressives et elles le seront encore, puisqu’elles sont dans l’obligation de remonter deux buts.

On ne s’en flamme pas. L’état d’esprit du groupe est toujours positif, car les filles veulent écrire leur propre histoire dans le foot féminin. Nous sommes optimistes pour ramener un résultat positif. Il faudra joue avec le mental contre la Guinée pour s’en sortir.», nous dit la coach dans Stades.

Avec Stades