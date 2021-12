Dans une interview accordée à La Provence, Mamadou Niang est revenu sur le début de saison de Bamba Dieng avec Marseille. L’ancien international sénégalais et attaquant de l’OM, désormais consultant pour Eurosport, pense que le jeune joueur, « pétri de qualités », pourrait être très important pour le Sénégal à la CAN Cameroun 2021.

Auteur de 4 buts et 1 passe décisive en championnat depuis le début de la saison, Bamba Dieng est en train de se révéler du côté de l’Olympique de Marseille. «J’aime bien ce joueur et son style de jeu, il est pétri de qualités», a déclaré Mamadou Niang à son sujet, rapporte La Provence. «Il débute à peine dans ce championnat. Il faut lui laisser un peu de temps. Il se crée énormément d’occasions. Avec le travail, il va progresser.» Le jeune attaquant de 21 ans a notamment été auteur d’un magnifique but face à Strasbourg le week-end dernier (0-2).

«Il m’a bluffé parce qu’il loupe des situations où il peut faire beaucoup mieux et derrière, il marque un but improbable, compliqué. Ça prouve sa qualité. Il doit juste être un peu plus en confiance devant le but et ça va aller. Il marque un but à l’instinct où il ne réfléchit pas et ça lui a réussi.» Pour Niang, Dieng «représente l’avenir aussi bien à l’OM qu’en sélection sénégalaise. Avec le Sénégal, il a sa carte à jouer pour la CAN. J’espère que ce sera l’un des futurs grands attaquants du Sénégal.»

Foot Mercato