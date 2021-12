Victorieux d’Everton (3-1) le week-end dernier, Crystal Palace va tenter de confirmer son regain de forme pour s’éloigner un peu plus de la zone rouge. Treizième de Premier League, la formation de Patrick Vieira accueille Southampton, ce mercredi soir, dans le cadre de la 17e journée.

Titulaire lors de sept derniers matchs de Championnat, le milieu de terrain sénégalais, Cheikhou Kouyaté, est sans surprise aligné d’entrée pour défier les Saints.

COME ON YOU PALACE#CPFC | #CRYSOU

— Crystal Palace F.C. (@CPFC) December 15, 2021