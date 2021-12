Les finales des Championnats nationaux de boxe se disputeront La ce samedi 18 décembre 2021 au stadium Marius Ndiaye. A cette occasion, les férus du noble art auront droit à 15 combats pour déterminer les champions dans les différentes catégories.

La crème de la boxe au Sénégal sera réunie samedi afin de connaître qui sont vraiment les meilleurs dans les différentes catégories. Ce sera principalement le défi à relever par les boxeurs lors des affrontements dans les 15 finales des Championnats nationaux, à suivre samedi prochain, au stadium Marius Ndiaye.

L’organisation de ces finales intervient après l’opération de tamisage faite via trois compétitions, successivement au stade Léopold Sédar Senghor, à Louga et à Ziguinchor, suivie de 6 grands galas au Magic Land. La Fédération sénégalaise de Boxe et Disciplines associées (FSBDA) a concocté les affiches de ces finales sur la base des performances réalisées lors des six soi rées de galas tenues au Magic Land. Naturellement, les meilleurs boxeurs ont été sélectionnés pour le plateau royal de ce samedi.

Avec Stades