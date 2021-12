NBA – Battus par les Rockets (132-126), les Hawks enchainent avec un autre revers

Battus par les Nets samedi dernier, les Hawks ont encore laissé filer la victoire face à Houston cette nuit sur le score de 132 à 126. Auteur de 2 rebonds et 8 points dans cette rencontre, Gorgui Dieng a effectué son retour dans le groupe.

Malgré un Trae Young en feu (41 points), les Hawks n’ont pas pu se défaire des Rockets cette nuit. Atlanta a perdu un match qu’il maîtrisait face à Houston lundi. Les Hawks de Clint Capela ont entamé le 4e quart avec 13 points d’avance mais se sont finalement inclinés 132-126, encaissant un sévère partiel de 44-25.

Contre son ancienne équipe, Clint Capela a signé un nouveau double-double, son 17e depuis le début de la saison. Le Genevois a inscrit 12 points et capté 16 rebonds, soit le meilleur total du match, tous joueurs confondus.

Absent lors du match face aux Nets, Gorgui Dieng a signé son retour par 2 rebonds et 8 points plantés. Les Hawks, qui ont enregistré une 2e défaite de suite et un 5e revers de rang à domicile, présentent désormais un bilan de 13 victoires et 14 défaites, ce qui les place au 10e rang de la Conférence Est. Ils retrouveront le Magic au prochain match, ce sera jeudi.