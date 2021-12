La décision du CNG de reprogrammer l’affiche, Siteu (Lansar) / Papa Sow (Jambars Wrestling Academy) n’a pas encore un écho favorable du côté de Lansar. Le président de cette formation sportive, Cheikh Niang, déclare haut et fort qu’ils ont déjà respecté le contrat qui les liait au promoteur Pape Abdou Fall.

«En ce qui nous concerne, notre lutteur a respecté son contrat. Il était venu et était prêt à combattre. Après la blessure de Papa Sow, l’arbitre avait fait le constat et déclaré un sans-verdict. Après ce résultat, la commission règlements et discipline du CNG nous a convoqués.

Après l’audition du lutteur Siteu, du manager Max Mbargane et du batteur incriminé, on a envoyé de un procès-verbal (PV) pour dire que nous allons encore combattre, le 29 janvier 2022. Mais, le contrat, qui nous liait au promoteur Pape Abdou Fall, est maintenant terminé. Siteu ne va plus livrer ce combat. Si on négocie avec nous, avec un autre cachet et un autre adversaire, on serait prêt. Pour le moment, nous ne sommes le plus dans une perspective d’affronter Papa Sow»

Avec Sunu Lamb