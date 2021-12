Le Bayern de Munich s’est imposé à Stuttgart pour la 16ème journée de Bundesliga sur le score fleuve de 5-0.

5 buts à zéro, c’est le large score sur lequel le Bayern de Munich s’est imposé au Mercedes Benz Arena de Stuttgart. Une victoire sans appel qui conforte les bavarois (40 points) à la première place du championnat allemand devant Dortmund (31 points) qui jouera son match demain face à Greuther Fürth.

L’international sénégalais du club de Munich, Bouna Sarr, à assister depuis le banc de touche au grand festival offensif que se sont offerts ses coéquipiers. Les Bavarois ont validé leur 13ème victoire cette saison en Bundesliga sur un triplé de Serge Gnabry (40′, 53′ et 74′) et un doublé du meilleur buteur du championnat avec 17 réalisations, Robert Lewandowski (69′ et 72′).

Le Bayern Munich reste ainsi sur une série de 6 matchs toutes compétitions confondues sans perdre le moindre point, depuis sa défaite 2-1 sur la pelouse d’Augsbourg.

