Au terme d’un match palpitant, Chelsea est parvenu à s’imposer (3-2), ce samedi, face à Leeds United. Les Blues restent troisièmes.

Battu par West Ham le week-end dernier (2-3), Chelsea s’est vengé ce samedi après-midi pour rester aux contacts de la première place. À l’occasion de la 16e journée du Championnat de Première Division d’Angleterre, les joueurs de Thomas Tuchel se sont venus à bout d’un Leeds United vaillant et très résistant.

Le penalty commis par Marcos Alonso et donc l’ouverture du score de Raphihna à la 21e puis l’égalisation à 2-2 de Joe Gelhardt à la 81e auraient pour coûter de nouveaux points aux Blues. Mais il faillait compter sur les erreurs défensives de Leeds et un donc sur Jorginho insatiable au point de penalty et face à Illan Meslier.

Peu avant la pause, Alonso rattraper son erreur sur le premier but du match et servait Mount pour l’égalisation de Chelsea (1-1, 42e). Puis, après la pause, Jorginho, sur penalty, permettait aux siens de prendre l’avantage (2-1, 58e) avant de transformer un nouveau penalty en toute fin de match pour sceller la victoire (3-2, 90+4e).

