En déplacement au London Stadium, ce samedi, dans le cadre de la 15e journée de Premier League, Chelsea s’est incliné 3 à 2 face à West Ham.

Cette fois, Chelsea s’est fait retourner comme une sardine au milieu d’une marmite. Face à West Ham United, ce samedi après-midi, pour le compte de la 15e journée du Championnat d’Angleterre, les Blues de Thomas Tuchel ont encaissé leur deuxième défaite de la saison en Premier League.

Face au quatrième du Championnat, Chelsea s’attendait forcément à un match pas gagner d’avance. Dans une rencontre très disputée, les Blues ont ouvert le score à la 28e grâce à Thiago Silva. Mais les hommes de David Moyes vont revenir à la 40e quand Lanzini transforme un penalty concédé par Edouard Mendy.

Cependant, Mason Mount redonnait l’avantage aux siens peu après la pause (44e). À la reprise, le match redémarrait du match pied. Et Bowen égalisait pour West Ham (56e), bien avant que Mendy, qui sur un plongeon envoie un centre dans ses buts, vienne doucher un peu plus son sale après-midi sur le troisième but des Hammers (88e).

Conséquence de ce résultat frustrant et mérité, Chelsea pourrait céder sa première place voire même descendre à la troisième d’ici la fin de cette 15e journée. Pour cela, il faudra que Manchester City (2e) s’impose sur la pelouse de Watford ce samedi après-midi et que Liverpool (3e) fasse de même contre Wolverhampton.

