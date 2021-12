Titulaire face au Pau FC, ce vendredi soir, en Ligue 2, le défenseur du FC Sochaux, Abdallah Ndour, a marqué son quatrième but en carrière. Plus de cinq ans après son dernier.

C’est un événement que peu de gens auront l’honneur de vivre. Abdallah Ndour a marqué au football. Titulaire ce vendredi au Stade Bonal, à l’occasion de la 17e journée du Championnat de Deuxième Division de France, l’arrière latéral gauche international sénégalais a ouvert le score face au Pau FC à la 47e minute.

Comment ? Son tir du mauvais pied surprend le gardien et part dans le petit filet droit. Là, Abdallah Ndour célèbre son quatrième but en pro après les trois premiers sous le maillot de Strasbourg. Justement, son dernier but remonte au 26 août 2016, lors d’un match de Ligue 2 avec Strasbourg et face au Gazélec Ajaccio.

47' 😍 𝗕𝗨𝗨𝗨𝗨𝗨𝗨𝗨𝗧 !!!! 👊 @AbdallahNdour ouvre le score du droit à l'entrée de la surface !!! 1⃣-0⃣ #FCSMPAUFC pic.twitter.com/mR3v79Pqrp — FC Sochaux-Montbéliard (@FCSM_officiel) December 3, 2021

wiwsport.com