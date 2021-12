Lamine Diack est mort la nuit du jeudi à vendredi à son domicile au Sénégal. L’homme qui a marqué l’athlétisme mondial s’est éteint à l’âge de 88 ans. Retour sur son parcours !

Lamine Diack a été le patron de l’athlétisme mondial de 1999 à 2015. Condamné l’an dernier pour corruption, il avait écopé de 4 ans de prison, dont deux avec sursis, et de 500 000 euros d’amende pour corruption passive pour le versement de pots-de-vin par des athlètes russes et pour le financement des campagnes sénégalaises par la Russie. Assigné à résidence en France depuis 2015, il effectue son retour en mai dernier au Sénégal. Ceci a été rendu possible en partie par le club de football local qu’il dirigeait autrefois, qui a versé sa caution de 500 000 euros dans le cadre d’une deuxième affaire judiciaire en cours.

Le Jaraaf de football sénégalais avait vendu une partie de son patrimoine foncier pour payer la caution. Lamine Diack a été à deux reprises président de ce club sénégalais, dans les années 1970 et 2000.