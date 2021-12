Dans un entretien accordé à Onze Mondial, Claude Le Roy, l’ancien sélectionneur du Cameroun, du Sénégal ou du Ghana a donné son opinion sur les joueurs qui seront en évidence lors de la prochaine Coupe d’Afrique des Nations qui se jouera en Janvier au Cameroun.

Pour le technicien français, les stars du football africain seront bien au rendez-vous. Cependant, le prochain meilleur joueur de la Coupe du Monde édition 2021 se jouera entre un Lion de la Téranga et un Fennec. Claude Le Roy voit un duel entre Sadio Mané et un joueur de l’Algérie.

« Il y a deux saisons, il s’est passé quelque chose dont on a assez peu parlé, c’est le fait que trois Africains aient terminé meilleurs buteurs du championnat le plus réputé, la Premier League (l’Égyptien Mohamed Salah et le Sénégalais Sadio Mané avec Liverpool, le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang avec Arsenal, ndlr). Cela aurait paru inimaginable il y a quinze ans et cela situe le niveau du football sur le continent. Le football reste un sport collectif donc le talent individuel est toujours déterminé par le niveau collectif de l’équipe. Il y a deux éditions, Mohamed Salah avait été nettement au-dessus du lot, mais vu qu’il n’avait pas gagné, il n’avait pas été sacré meilleur joueur. Je vois donc Sadio Mané ou un joueur algérien lors de cette édition. » Des propos relayés par Onzemondial.

wiwsport.com