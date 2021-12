La commission de discipline de la FIFA a tranché dans les litiges qui opposent le Bénin à la RD Congo et l’Afrique du Sud au Ghana. L’instance à décidé de rejeter les recours déposés par les Ecureuils et les Bafana Bafana, peut confirmer en exclusivité Sport News Africa. De ce fait, les Congolais et les Ghanéens sont qualifiés pour les barrages du Mondial 2022.

La rencontre décisive du groupe G opposant l’Afrique du Sud et le Ghana a été marquée par le penalty « très litigieux » sifflé en faveur des Blacks Stars. Une décision contestée par les Chipolopolos.

L’Afrique du Sud, qui contestait sa défaite face au Ghana à Cape Coast (1-0). Les Bafana Bafana de leur côté avaient pointé du doigt l’arbitrage de Maguette Ndiaye, jugé impartial, et le penalty litigieux accordé à Daniel Amartey. Un dossier à charge contre l’officiel sénégalais été adressé à la FIFA dans ce sens, sans succès. Se référant toujours à l’article 46, la commission de discipline de la FIFA a pris la même décision que dans le litige entre le Bénin et la RDC. Il n’y aura pas non plus de Mondial 2022 pour les Sud-Africains.

Avec Sport New Africa