S’il a enfilé devant le grand public le maillot destiné à Munir Mohamedi, Abdullah Yigiter ou encore Yavuz Bugra Boyar, mercredi soir, face à Eyüpspor en Coupe de Turquie, Mame Biram Diouf n’est pas un inconnu en la matière.

Dix-neuf buts et cinq passes décisives en 38 matchs la saison dernière, déjà six buts et une passe décisive en 14 rencontres cette saison, Mame Biram Diouf n’a pas atteint l’âge de la retraite du haut de ses 33 ans. Et l’attaquant international sénégalais (51 sélections, 10 buts) pourra peut-être prolonger sa carrière en tant que … gardien.

Car, l’ancien joueur de Stoke City a démontré de belles qualités à ce poste lors de la qualification d’Hatayspor au prochain tour de la Coupe de Turquie face à Eyupspor en jouant la série des tirs au but au poste de gardien après l’expulsion des deux portiers d’Hatayspor, Abdullah Yigiter à la 114e puis Yavuz Bugra Boyar (120e).

Parce qu’il était bien préparé

Désormais, en cas de souci avec ses portiers, Ömer Erdogan sait vers qui se rapprocher pour une solution supplémentaire et pas la moins sûre. En effet, durant les entraînements, Mame Biram Diouf prend visiblement du plaisir dans ce rôle inhabituel et qu’il était fin prêt à relever le défi devant le grand public.

« C’est intéressant qu’au cours des dernières semaines, Mame Diouf effectuait des arrêts sur penalty à la fin de l’entraînement. Il était très impatient. Quand nous nous sommes confrontés à cette situation (face à Eyupspor), nous avons directement pensé qu’il était notre joueur le plus prêt pour porter les gants », a révélé le technicien d’Hatayspor, Omer Erdogan

Et de poursuivre. « Mame était dans la position la plus appropriée pour carder les camps à ce moment-là. Nous lui avons demandé, il n’a pas bronché et a accepté. Comme en tant qu’attaquant, il a fait du bon travail là aussi. C’était un match très important pour nous. Nous l’avons pris au sérieux parce que nous voulons nous affirmer dans la coupe cette année. Mais c’est événement que je ne veux plus revivre dans la carrière. »

