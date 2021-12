Mame Biram Diouf peut dépanner à tous les postes. Face à Eyüpspor, lors du 4e tour de la Coupe de Turquie, le Sénégalais a fini le match gardien de but.

Ailier à Manchester United, avant-centre puis latéral à Stoke City … Gardien de but à Hatayspor. Oui bien sûr gardien de but. Actuel troisième de Super Lig, Hatayspor a cravaché très fort pour venir à bout de l’actuel troisième de la D2 turque mercredi soir, lors du 4e tour de la Coupe de Turquie.

Les joueurs d’Omer Erdogan ont attendu la séance fatidique des tirs au but pour s’imposer. Rentré dans l’heure de jeu, Mame Biram Diouf n’a pas marqué pour éviter un tel scénario. Mais il a fait mieux … Après l’expulsion du gardien d’Hatayspor, Mame a enfilé les gants alors qu’il restait à disputer les prolongations.

Pas grave pou lui. S’il a été averti à la 114e pour perte de temps, il va réussir à envoyer son équipe au tirs au but. Là, Mame se charge du premier tir et prend à contre-pied la gardien d’Eyüpspor. Il ne parviendra pas à arreter un tir, mais peut remercier son poteau, qui repousse le dernier tir d’Enes Keskin … Et Hatayspor passe au tour suivant.

