Par rapport à la sortie de l’international sénégalais Moustapha Kama (-54 kg), qui a annoncé dans notre précédente édition sa décision de ne plus portés les couleurs de l’équipe nationale de taekwondo, le président de la fédération, Balla Dièye, apporte la réplique.

» Premièrement, il est parti de zéro ranking à devenir le n°1 mon dial. C’est au Sénégal qu’on l’a pris pour l’amener en Allemagne, grâce à la fédération. Deuxièmement, c’est le Comité national olympique qui lui a fait bénéficier d’une bourse olympique et c’est pour cela qu’il est dans ce centre en Allemagne.

Aucun autre athlète sénégalais de taekwondo ne dispose aujourd’hui d’une bourse olympique. Et pour tant; on a d’autres athlètes qui per forment et ils ont besoin d’aide. Donc, on doit, les mettre dans les F mêmes dispositions que (Moustapha) Kama, pour qu’ils puissent per former sur le plan mondial et africain.

Ces athlètes, s’ils ont des bourses olympiques, peuvent arriver au même niveau que lui. Si Kama dit qu’on n’arrivera jamais à avoir des athlètes qui vont devenir n°1 dans le ranking mondial, qu’il n’oublie pas qu’il est parti de zéro comme les athlètes qui sont là pour devenir n°1».

«Un athlète qui ne parvient pas à atteindre ses objectifs… »

«Il dit avoir loupé sept compétitions, alors que depuis les Championnats d’Afrique, il était là au Sénégal. Il ne s’entraînait pas avec l’équipe nationale et gérait ses affaires personnelles. Je ne vois pas οὺ il s’est entraîné pour qu’il puisse participer à sept compétitions dans le monde entier, pour aller conquérir des points.

Les athlètes, qui étaient 5 dans les compétitions pour gagner des points, ont fait les Jeux olympiques et ils ont gagné des médailles. Ils sont partout pour des ranking, parce que leur forme physique leur permet de le faire. Kama, depuis qu’il a raté sa qualification, on a coupé sa bourse olympique.

Un athlète qui se prépare pendant quatre ans et ne parvient pas à atteindre ses objectifs, on coupe ta bourse olympique. Il était dans un centre en Allemagne et il a fait des contreperformances. Donc tu ne peux plus avoir de bourse. La bourse olympique, c’est la solidarité olympique qui l’offre. Et c’est le Comité olympique qui avait déposé la candida i ture de Moustapha Kama».

« Je lui conseille de revenir sur terre » « Il dit que l’État du Sénégal n’a rien fait pour lui et je lui dis que de puis qu’il a commencé le taekwondo, c’est l’État du Sénégal qui a financé toutes ses participations aux compétitions internationales. C’est l’État qui a tout pris en charge. Quand il dit qu’il n’a pas les conditions, il oublie qu’on lui a donné une bourse olympique pour qu’il séjourne en Allemagne et il y avait d’autres athlètes qui n’avaient pas de bourse. C’est pour cela qu’ils n’ont pas séjourné en Allemagne et ils n’ont rien dit. Quand tu écris que tu es le n°7 mondial, il faut montrer que tu t’entraînes et que tu parles à la direction technique nationale. Ce que je lui conseille, c’est de revenir sur terre». «Je préfère avoir un athlète qui est zéro mondial, mais qui gagne » «Aujourd’hui, on a un groupe de performances et ces athlètes sont les plus méritants, parce qu’ils ont des médailles dans les Championnats d’Afrique. Kama était là lors des Championnats d’Afrique, mais il a été battu par un athlète qui a zéro ranking! Donc quand tu dis que tu es le n°7 mondial et que tu ne gagnes pas, moi je préfère avoir un athlète qui est zéro mondial, mais qui gagne. Pour lui donner un exemple par rapport à moi, j’étais dans des situations très difficiles, mais ça ne m’a pas empêché de travailler pour mon pays pour devenir fort. Quand je n’avais pas de moyens, je me débrouillais pour gagner des médailles, parce que je savais que seuls les résultats pouvaient me propulser au-devant de la scène. De 2007 jusqu’à 2016, j’ai tenu ma catégorie en Afrique. Kama dit qu’il ne va plus porter les couleurs du Sénégal. Je serai fier d’accompagner les athlètes qui sont dignes de porter les couleurs nationales. Quand on renie ma patrie, je n’ai rien à dire sur ça, parce qu’on m’a déjà inculpé certaines valeurs».