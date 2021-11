Deuxième en 2019 puis quatrième lors de la précédente édition (2020), Kalidou Koulibaly a chuté à la 7e place en 2021. Toujours à Naples, le défenseur central devance Thiago Silva (Chelsea), Leornardo Bonnucci (Juventus) et Virgil Van Dijk (Liverpool).

Selon ESPN, « Koulibaly peut sembler si décontracté et imposant qu’il rend la défense facile. Quand il se décide à récupérer le ballon, il va pratiquement le chercher. Le grand et élégant défenseur central joue avec une telle autorité qu’il est assez fascinant à regarder (même s’il peut parfois être trop nonchalant.) »

Ruben Dias wasn't even ranked in our #FC100 list last year. He takes top spot as the best center back in 2021 📈

