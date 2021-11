Le président de l’équipe du Jaraaf (Ligue 1), Cheikh Seck, n’apprécie pas la manière dont certains de ses joueurs ont quitté le club avant le début de la saison 2021-2022 de la Ligue professionnelle de football le week-end dernier.

«Il y a certains joueurs dont le contrat est arrivé à terme et qui discutent avec un agent directement sans que le club ne soit au courant. Alors que ces derniers étaient là depuis 4 à 5 ans. Même avec un salaire de 50 000 Cfa, il faut informer les responsables du club quand on veut partir. Je crois que c’est la meilleure démarche que les joueurs qui veulent partir doivent avoir», se désole Cheikh Seck, dans un entretien avec nos confrères de la Sen Tv.

Avant de préciser la mission de son club. «Notre ambition est d’aider nos joueurs. Quand tu gères un joueur pendant des années et qu’il réussit dans la vie, il devient une fierté pour le club», a-t-il réagi, regrettant la manière dont certains joueurs quittent le club en collaboration avec leur famille et des agents. Rappelant être un pur produit du club de la Médina, l’ancien international, par ailleurs vice-président de la Fédé foot, confie que c’est grâce au club qu’il a pu trouver du travail et devenir ce qu’il est aujourd’hui. D’où un contrat de confiance qui doit lier le joueur et son club.

