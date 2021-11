Le choc de la deuxième journée de Ligue 1 qui opposait Teungueth FC à Diambars s’est soldé par un match nul et vierge au stade Ngalandou Diouf. Un nul qui n’arrange pas vraiment les deux formations mais qui sépare deux clubs favoris au titre.

Sortis tous deux d’un succès lors de la première journée, Teungueth FC et Diambars se retrouvaient cet après-midi au stade Ngalandou Diouf pour le compte de la deuxième journée de Ligue 1. Comme le démontrent les résultats entre ces deux équipes depuis deux saisons maintenant, le débat était équilibré.

Rufisquois et Salisiens se sont partagés les périodes dans ce match où TFC a relativement dominé la première mi-temps et Diambars a largement dominé la seconde période de la rencontre. Du beau jeu, il y en a eu mais pas de pragmatisme de la part des deux équipes. Le spectacle a été assuré par les jeunes talents de Dimabars à l’instar de Bakary Mané, élu homme du match.

Les rares occasions obtenues par les Salisiens ont manqué de justesse dans le dernier geste et cela ne suffisait pas pour faire trembler les filets du TFC. Score final donc de ce choc zéro but partout et les deux cadors du championnat se partagent les points et continueront leur duel à distance.

wiwsport.com