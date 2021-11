Ce samedi 27 novembre 2021, dans l’après-midi au stadium Marius Ndiaye, les Masculins vont jouer leurs demi-finales. En première heure, ISEG sera opposé au DUC, tandis que le second match opposera l’ASFA à la Police, pour le choc des frères d’armes.

Dans l’après-midi du samedi, après les demi-finales des Féminines disputées dans la matinée, les Garçons vont disputer leurs chocs pour s’octroyer les 2 billets pour la finale Homme des Play-Offs 2021.

Le choc des clubs studiantins va opposer l’ISEG au DUC, pour le compte de la première heure, à 16 heures. Après avoir remporté ses 2 matchs des phases de poule, devant Police (3-2) et Fouladou (3-0), ce qui lui permet d’occuper la première place du groupe A, la formation de l’ISEG va s’opposer à son homologue du DUC. L’équipe du Dakar Université a validé sa participation dans le dernier carré, après avoir engrangé 2 succès, ASUC (3-1), CNEPS (3-0) et une défaite ASFA (3-0). Champions par le passé, les Étudiants du DUC semblent loin de leurs devanciers, et face à leurs adversaires, ils partiront en outsiders. L’ISEG est un cran au dessus, cependant, ça reste une demi-finale et rien n’est jouée d’avance.

Dans la seconde demi-finale, opposant les frères d’armes de l’ASFA à ceux de la Police, les Militaires partent avec la faveur des pronostics. Vainqueur de sa poule de Play-Offs, la formation militaire créditée de 3 victoires, DUC (3-0), CNEPS (3-0) et ASUC (3-1), est un cran supérieure à l’équipe de la Police. Une formation policière, deuxième de la poule A avec une victoire face au Fouladou VC (3-0) et une défaite devant l’ISEG (3-2), qui aura la rude mission d’affronter l’ASFA. Il y’aura une bataille de tranchées sur le teraflex du stadium Marius Ndiaye.

Programme demi-finales Play-Offs Hommes 2021

16h 00 ISEG/DUC

18h 00 AS Police/ASFA

Xalima