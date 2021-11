Une autre joueuse local qui s’expatrie ! Mariama Ndour atterrit en France, plus précisément au Basket Club Saint André (BCSA), club de Nationale Féminine 3.

L’ex joueuse du Dakar Université Club va porter les couleurs du club de Saint-André-les-Vergers la saison prochaine. Ce sera sa première expérience à l’étranger après des passages à Mbour BC, DBALOC, ISEG Sports et DUC. Vice-championne du Sénégal avec les étudiantes, Mariama Ndour veut se faire un nom chez les Saint-Andréennes, et se fixe de nouveaux objectifs en NF3 :

“C’est bien de découvrir un nouvel environnement. J’ai été bien accueillie par le président, les joueuses et les dirigeants. Ils sont tous sympas”, a-t-elle déclaré, avant de poursuivre : « L’objectif sera d’aider l’équipe à se maintenir, et aussi montrer ce pourquoi on m’a recrutée. Je compte me battre, prouver ma valeur et évoluer au fil des matchs pour atteindre plus tard un niveau supérieur dans ma carrière. »

Une bonne nouvelle pour la joueuse, mais la saignée se poursuit en National 1 Féminin, avec le départ d’un autre talent local dans l’hexagone.

Basket Senegal