0-0 à la mi-temps dans ce choc Manchester City vs PSG.

Les deux formations de Manchester City et Paris Saint-Germain se sont quittées à la pause sur le score nul et vierge de 0 buts partout. Dans ce match où les anglais à domicile semblent plus entreprenants, les parisiens ont répondu présent surtout défensivement.

Les Citizens qui avaient perdu le match aller au Parc des Princes, ont montré une grosse envie de venir à bout du club de la capitale par leurs 11 tirs dans cette première période. Toutefois, les hommes de Pep Guardiola butent à chaque fois sur l’excellent Navas, un bon Kimpembe ou encore le poteau qui sort le tir de Gundogan à la 32ème minute. Le PSG a aussi fait frayeur aux nombreux Citizens de l’Etihad Stadium sur une frappe enroulée de Kylian Mbappé qui s’envole au-dessus de la barre transversale, à quelques minutes de la fin de la première période.

wiwsport.com