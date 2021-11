Eh bien, s’il a cartonné et surpris son monde la saison dernière sous le maillot du Slavia Prague, Abdallah Sima vit une période assez dure et connaît des grosses difficultés pour s’adapter au football anglais.

Lorsqu’Abdallah Sima signait officiellement pour Brighton & Hove Albion, durant les dernières heures du dernier mercato estival, et partait en prêt à Stoke City, il n’imaginait certainement pas que ses débuts dans ce club anglais seraient si compliqués. Peu après son arrivée, alors qu’il n’avait pas effectué la meilleure préparation estivale possible avec le Slavia Prague, il a contracté une blessure à la cheville.

Bien qu’il soit encore en méforme et traîne toujours avec des pépins physiques, l’ancien joueur du Thonon Évian Grand Genève tarde à trouver sa place dans l’équipe des Potters. Il ne fait aucun doute que l’ailier de 20 ans garde toujours en lui ses bonnes qualités, mais pour l’instant, il n’a pas du tout senti le meilleur climat d’une compétition dans laquelle le rythme effréné ne laisse pas le choix de réfléchir.

Depuis son arrivée à Stoke City, Abdallah Sima a disputé que 123 minutes réparties en une titularisation et trois en tant que remplaçant (deux en Championnat et deux en League Cup). Le désormais international sénégalais (quatre sélections) a effectué ses débuts face à Barnsley, le 15 septembre 2021, avant d’enchaîner, trois jours plus tard, avec une titularisation contre Derby County, dans ce qui était son match le plus aboutie jusque-là.

Physiquement et même après avoir été épargné des blessures, Abdallah Sima ne semble pas de sitôt prêt à disputer une rencontre complète puisqu’il est bien en deçà du rythme des ses coéquipiers, qui ont réalisé une pré-saison longue et intense. Au-delà de la question physique, l’entraîneur du Stoke City, Michael O’Neill, est sans doute obligé de l’intégrer petit à petit dans un groupe décimé par les blessures.

À défaut d’un départ prématuré à Brighton

Les performances impressionnantes d’Abdallah Sima avec le Slavia Prague la défunte saison (16 buts, 7 passes décisives en 39 matchs toutes compétitions) lui ont valu son transfert en Angleterre. Si West Ham était le mieux placé pour le signer en raison des excellentes relations entre les Hammers et le club tchèque, c’est finalement Brighton qui débourse près de sept millions d’euros pour s’attacher de ses services.

Mais dans la foulée de ce recrutement, qui rentre certainement dans le long terme, l’équipe entraînée par Graham Potter avait choisi d’envoyer le joueur de 20 ans en prêt au Bet365 Stadium pour lui permettre de se familier avec le rythme du football anglais. Actuels neuvièmes de Premier League, les Seagulls espéraient également une progression rapide pour Sima dans une équipe qui vise à retrouver l’élite.

Mais l’adaptation frein à la main de l’ancien chouchou des supporters du Slavia Prague pourrait mener à une arrivée plutôt que prévue à Brighton. Des informations émanant d’Angleterre indiquent qu’Abdallah Sima pourrait donc être rappelé au Falmer Stadium dès la fin du prochain mercato en janvier. D’ici là, Sima devrait tenter de retrouver son niveau d’antan pour espérer être convoqué par Aliou Cissé pour la CAN 2021.

wiwsport.com