Le Bayern Munich bat le Dynamo Kiev sur le score de 2 buts à 1.

Une nette domination des bavarois dans ce match comptant pour la 5ème journée de la coupe aux grandes oreilles. Vainqueur à l’aller sur le score de 5 buts à, le Bayern réedite une bonne performance puisqu’ils viennent de battre le Dynamo Kiev à domicile sur le score de 1-2 .

68% de possession contre 32% en faveur des hommes de Nagelsmann qui ont tiré 7 fois sur le but adverse. Des statistiques qui montrent la maîtrise des bavarois dans la première période de ce match où ils ont ouvert le score dans le premier quart d’heure, à la 14ème minute par Robert Lewandowski. Ce dernier, actuel meilleur buteur de la compétition, marque ainsi son 9ème but cette saison en Champions League d’une superbe retournée sous la neige du stade Olympique de Kiev. Kingsley Coman double la mise à quelques minutes de la fin de la première mi-temps sur une passe décisive de Corentin Tolisso. Le score à la pause est donc de 2-0.

De retour des vestiaires, le coach des Bavarois Julian Nagelsmann apporte du sang neuf sur le côté droit en faisant entrer en jeu, à la 48ème minute, l’international sénégalais Bouna Sarr qui écope un carton jaune 4 minutes plus tard. C’est le troisième match du latéral droit sénégalais avec le Bayern Munich cette saison en Ligue des Champions. Plus entreprenant, les ukrainiens parviennent à réduire le score à la 70ème minute par Denys Garmash. Le match se termine donc sur ce score de 2 buts à 1 puisqu’aucun autre but n’aura été enregistré dans le dernier quart d’heure.

Le Bayern s’adjuge donc à titre définitif, la première place du groupe E dont le dernier match de cette journée va opposer le FC Barcelone au club portugais de Benfica. Les Bavarois restent ainsi invicibles en cette campagne 2021-2022 de Champions League après 5 matchs.

