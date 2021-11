Après les Etats Unis, Lena Niang débarque en Espagne, où elle vient de s’engager avec IDK Euskotren (Liga Femenina) pour la saison 2021-2022.

La lionne, qui a disputé l’Afrobasket Féminin à Yaoundé, a décidé d’ouvrir une nouvelle page dans sa carrière en Europe, et l’Espagne sera le point de départ. Lena Niang arrive chez l’actuel 9e de Liga Femenina Endesa (3 victoire – 6 défaites), et sera attendue comme la joueuse qui va faire bouger les choses et aider l’équipe à repartir de l’avant.

Basket Senegal