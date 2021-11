Sensation dans la poule B, à l’issue des matchs de quarts de finale disputés ce week-end à Thiès. La Sococim vice-tenante et le Saltigué ont décroché les 2 derniers tickets pour le carré d’as. La Police championne en titre a vu sa succession ouverte après sa défaite devant les filles du Saltigué (3-2)

Le Saltigué de Rufisque a créé la sensation ce dimanche à Thiès, lors de la dernière journée des quarts de finale de la poule B. Après la qualification avant terme de la Sococim d’Assietou Ndoye, qui comptait 4 victoires en autant de sorties, il restait une place à distribuer entre la Police championne en titre et le Saltigué de Rufisque, 2 équipes qui comptaient, chacune, 2 victoires et une défaite et qui devaient se rencontrer pour l’ultime match afin de compléter le carré d’as.

Au terme d’une partie tout en suspens, les Rufisquoises vont renverser les Championnes en titre. Après un premier set dominé par le Saltigué (1-0), Police rétablit l’équilibre et passe devant (2-1), et si elle remporte le dernier set s’en est fini des espoirs du Saltigué.

Mais accrocheuse à souhait, l’équipe de Rufisque revient à la marque (2 sets partout), le suspens demeure et la formation qui remporte le dernier acte accompagne Sococim en demies-finale. Finalement, le Saltigué s’impose (3-2) et ouvre la succession de la Police, championne déchue. Cette dernière ne défendra pas son titre et adieu au rêve d’un doublé en championnat pour Aminata Faye et compagnie.

Classement Poule B

1er Sococim, 2ème Saltigué, 3ème Police, 4ème ASUC, 5ème Fouta VC

Résultats quarts de Play-Offs Dames 2021 du Championnat national

Sococim/Police (3-0)

Saltigué/ASUC (3-0)

Fouta VC/Saltigué (0-3)

Police/ASUC (3-0)

Saltigué/Sococim (1-3)

ASUC/Fouta VC (3-0)

Fouta VC/Sococim (0-3)

Police/Fouta VC (3-0)

ASUC/Sococim (0-3)

Saltigué/Police (3-2)

