Les espoirs du jeu de dames sénégalais battu, hier, au relais sportif du Magic Land, par les Grands Maîtres internationaux (GMI) leur ont infligé un cinglant 4-0.

Les GMI ont pris une très sérieux option pour la victoire finale au tournoi Tamsir Barry par équipes. Ils ont donné une leçon aux espoirs, en leur faisant mordre la poussière dans les quatre rondes de la phase aller.

Avec 8pts +21, le capitaine Bassirou Ba et ses coéquipiers ont étranglé la bande à Youssou Ndiaye « Nakh », auteur d’un zéro pointé et d’un goal-average +11. Ainsi, l’équipe des espoirs est larguée. Ils sont non seulement condamnés à gagner toutes les quatre rondes de la phase retour, prévues les 10, 11 et 12 décembre, mais aussi d’avoir le meilleur goal-average pour renverser les GMI.

D’ailleurs, tous les joueurs espoirs sont tombés lors de la phase aller, sauf Georges Cuelho. Ce benjamin des damistes a résisté aux GMI en enregistrant 4 matchs nuls.

Lors de la phase retour, l’équipe vainqueur aura une prime de 1 million FCFA et celle vaincue 500 mille FCFA.

Avec Stades