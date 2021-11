Le Sénégal participera à la Coupe de la Sénégambie. Le drapeau national sera remis aux représentants ce mardi à 11 heures au ministère des sports.

L’évènement est prévu cette fin de semaine à Banjul. La compétition se déroulera les 26 et 27 novembre informe le communiqué parvenu à la rédaction de wiwsport. L’organisation de la Coupe de la Sénégambie va bien dans le sens de l’histoire et traduit la qualité des relations séculaires existant entre le Sénégal et la Gambie peut-on lire sur le communiqué.

Cette coupe de la Sénégambie qui est l’aboutissement d’un long processus de rapprochement entre la fédération sénégalaise de Golf et la Fédération Gambienne de Golf a, au préalable, fait l’objet d’un protocole d’entente signé entre les deux fédérations le 8 octobre 202 informe t’il.

La deuxième édition de la coupe de la Sénégambie se jouera l’année prochaine à Dakar.

wiwsport.com