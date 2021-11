Arrivé dans l’effectif des Blues il y a un peu plus d’un an, Edouard Mendy ne cesse plus de battre des records sous le maillot du club londonien. Le portier des Lions s’est offert un record du gardien légendaire de Chelsea, Petr Cech.

Le 24 septembre 2020, Edouard Mendy rejoignait Chelsea en provenance du Stade Rennais avec bien sûr la complicité de Petr Cech, membre du staff des Blues. Depuis, le gardien de but sénégalais n’a pas cessé d’écrire l’histoire sous le maillot de Chelsea. Battant et égalant record sur record, le numéro 16 des Blues s’est plus distingué depuis son arrivé à Londres par ses cleansheets.

Après avoir réussi à s’offrir un record en gardant ses cages inviolées à 12 reprises en 16 matchs de Ligue des Champions depuis le début de la saison dernière, le Sénégalais a totalisé 35 cleansheets avec Chelsea après ses 60 premières rencontres disputées toutes compétitions confondues. Une performance qu’avait réussi Petr Cech lors de ses débuts avec les Blues. Croire que le portier tchèque avait vu en Edouard Mendy son héritier.

D’ailleurs, Cech n’a jamais manqué de témoigner sa confiance à Edouard Mendy comme lorsqu’il s’était prononcé pour rassurer l’international sénégalais avant son transfert. « « Écoute, un seul gardien va signer pour le club, et ce sera toi. Je ne veux que to », avait confié Petr Cech à Edouard Mendy avant qu’il ne signe à Chelsea.

