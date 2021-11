Les 10 équipes qualifiées pour les barrages de la coupe du monde Qatar 2022 (Zone Afrique) connaitront leurs adversaires le 18 décembre prochain, la date retenue pour le tirage au sort du dernier tour. Un joueur camerounais a fait son pronostic et souhaite affronter le Sénégal.

Il s’agit de Michael Ngadeu-Ngadjui, défenseur central des Lions Indomptables. Le vice-capitaine de l’équipe nationale du Cameroun était invité dans l’émission Talents d’Afrique de Canal Plus. « Nous n’avons peur d’aucune équipe, ceux sont ces équipes qui doivent nous craindre » a t’il déclaré.

Toutefois, le champion d’Afrique en 2017 a cité l’adversaire à éviter. Selon lui, c’est l’Algérie, champion en titre. Le Cameroun ne craint toutefois pas le Sénégal. Ngadeu s’explique. « S’il y’a une équipe à éviter ce serait l’Algérie mais s’il y a une équipe avec laquelle nous souhaitons jouer pour les barrages ça serait le Sénégal car nous avons l’habitude de gagner face à cette équipe ».

Le Sénégal et le Cameroun se sont rencontrés pour la dernière fois à la CAN 2017. Les Lions Indomptables avait battu les Lions de la Téranga lors de la séance des tirs au but (5-4). Sadio Mané avait raté le penalty qui a arrêté le Sénégal en quart de finale.

Rappelons que le Sénégal se trouve dans le chapeau 1 et fera face à l’un de ces 4 équipes qui se trouvent dans le chapeau 2: Mali, le Ghana, la RD Congo et le Cameroun.

