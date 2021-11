Rennes d’Alfred Gomis affiche une incroyable solidité défensive à domicile depuis le début de la saison. Le portier sénégalais est presque infranchissable à la maison.

Le stade de Rennes est l’équipe qui a su garder sa cage inviolée le plus de fois dans cette édition de la Ligue 1 française. Avec le gardien de but sénégalais Alfred Gomis devant leurs cages, les Rouge et Noir n’ont encaissé aucun but lors des 8 matchs à domicile en championnat, en 2021.

Dauphin du Paris Saint Germain avec 25 points au compteur, Rennes est dans un série d’invincibilité de 11 matchs sans une moindre défaite, toutes compétitions confondues. Leur portier, Alfred Gomis, très solide a enregistré 6 clean-sheets cette saison notamment contre le PSG du trio d’attaque composé de Neymar, Messi et Mbappé.

[PROS] 📊 Le SRFC a gardé sa cage inviolée lors de 8 matchs à domicile en @Ligue1UberEats en 2021, plus que toute autre équipe de l’élite cette année. 🔥 pic.twitter.com/sW9Fu2nXO0 — Stade Rennais F.C. (@staderennais) November 21, 2021

