Peu après avoir marqué son premier but de la saison avec Metz, Opa Nguette vient inscrire un doublé face à Bordeaux.

Dans une rencontre spectaculaire entre le FC Metz et les Girondins de Bordeaux, qui font 3-3 après 75 minutes, Opa Nguette a brillé. A 10 contre 11, les joueurs de Frédéric Antonetti parviennent à tenir tete à Bordeaux au Stade Saint-Symphorien, ce dimanche, en Ligue 1. Rentré dans la demi-heure de jeu, l’attaquant sénégalais a égalisé à deux reprises pour les Grenats.

Il a d’abord remis les pendules à l’heure sur le 2-2 (51e) avant de marquer à nouveau à la 70e peu après le troisième but des Girondins. Une belle tête décroisée et lobée au premier poteau sur un centre précis de Centonze venu de la droite. Ses premiers et deuxièmes buts de la saison pour celui qui n’avait plus marqué depuis presque un an.

wiwsport.com