Hôte des Jeux olympiques de la jeunesse en 2026, le Sénégal ne veut pas faire de la figuration. Le chef de l’État veut des médailles et compte accompagner le CNOSS et les athlètes. «Je dis aux jeunes de ne pas se laisser divertir. Les JOJ 2026 arrivent à grands pas et il faut se concentrer sur ça. On va préparer cette rencontre mondiale et accompagner le Comité national olympique. On va offrir des bourses et des stages aux athlètes pour mettre toutes les chances de notre côté. Il est temps de trouver un remplaçant à Amadou Dia Bâ, notre seul médaillé olympique. On mettra tout ce qu’il faut pour que Paris 2024 ou Dakar 2026 soit la bonne. C’est l’occasion de féliciter et d’encourager le président Mamadou Diagna Ndiaye pour son engagement et son dynamisme pour le rayonnement du sport sénégalais», a déclaré le président de la République.

Le CIO honore le Sénégal

Le chef de l’État devait allumer, en juillet dernier, la torche olympique. Mais il ne pouvait pas se rendre au Japon à cause de la 3ème vague de la Covid-19 qui a secoué le Sénégal et une bonne partie du monde. Trois mois après les Jeux Olympiques, le CIO a tenu à parachever son geste en remettant la torche olympique et une médaille au premier sportif sénégalais, SE Macky Sall.

La cérémonie a été sombre et très «fast track». Elle a réuni quelques responsables, dont le Secrétaire général du Gouvernement, Seydou Guèye, et le Directeur de cabinet politique du chef de l’État, Mahmoud Saleh. Le Comité national olympique et sportif sénégalais était aussi représenté avec plusieurs de ses membres Ibrahima Wade (1er vice-président), Amadou Dia Bâ, Hady Fall, Cécile Faye, Seydina Diagne.

Plusieurs disciplines sportives ont aussi fait le déplacement au Palais. On peut citer : le breakdance, le judo, le taekwondo, l’escrime, la boxe, le roller-skateboard et le Wushu. Le chef de l’État a franchi la porte de ses appartements à 15h50. Il a salué tous les athlètes et officiels sur place.

«Engagés pour le développement du sport»

Prenant la parole, le président Mamadou Diagna Ndiaye est revenu sur la portée de cette cérémonie qui récompense l’engagement du chef de l’État pour le sport. «Le CIO nous avait fait l’honneur de vous désigner, monsieur le président de la République, invité spécial à la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques Tokyo 2020, en reconnaissance des efforts appréciables consentis par notre pays, sous votre impulsion, dans le domaine de l’olympisme. Le président du CIO, Thomas Bach, m’a chargé de vous remettre, à titre symbolique, la torche olympique. Par ce geste, il a voulu honorer le Sénégal et transmettre au peuple sénégalais tous ses encouragements pour l’organisation des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026».

Décontracté et mesurant le geste du CIO, le président de la République, Macky Sall laisse entendre : «C’est un sentiment de reconnaissance, de gratitude et de fierté. J’étais l’invité spécial du CIO mais je ne pouvais pas aller aux JO à cause de la 3ème vague de la Covid-19 au Sénégal. Je ne pouvais pas laisser mes compatriotes face à cette crise sanitaire. L’olympisme véhicule des valeurs de paix, de fraternité, de solidarité, d’éducation et de fair-play. Ce geste montre que le Sénégal est engagé dans le développement du sport et incarne les valeurs de l’olympisme. La construction du stade du Sénégal qui sera inauguré dans 2 ou 3 mois (22 février 2022, ndlr) renforce notre position. Ce sera l’un des plus beaux stades d’Afrique».