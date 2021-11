Ce samedi, à l’occasion de la 12e journée de Premier League, Liverpool reçoit Arsenal. A la pause, les Reds mènent 1 à 0 grâce à au septième but de la saison de Sadio Mané.

Si sa présence dans ce choc était incertaine après qu’il ait plutôt que prévu quitté le dernier rassemblement des Lions après des douleurs aux côtes, Sadio Mané montre qu’il a désormais en parfaites conditions. Titulaire contre Arsenal, l’attaquant sénégalais a ouvert le score à la 39e minute du match.

Sur un coup franc frappé sur la droite par Trent Alexander-Arnold, Mané pique sa tête vers le second poteau et ne donne aucune chance à Aaron Ramsdale. C’est son septième but en Premier League cette saison. Il se met à trois longueur de Mohamed Salah, auteur de 10 buts.

Sadio Mané ouvre le score pour Liverpool !pic.twitter.com/OxZEsJ8LPI — Ballon Rond (@ballonrondfc) November 20, 2021

