A Pikine, on veut gagner ce derby mais dans une ambiance de fair-play. C’est le message du coach qui mise sur ses belles recrues cette saison.

Massamba Cissé joue la carte de la prudence. Pour le coach de l’AS Pikine, il est important de ne pas s’enflammer. « Un derby est toujours difficile pour les deux équipes mais nous jouerons à fond tout en privilégiant le fair-play. Les affiches GFC v AS Pikine, c’est toujours compliqué mais il faut éviter de s’enflammer et apaiser. C’est un des 14 matchs, nous allons jouer sereinement. On est chez nous, nous allons essayer de prendre les 3 points. »

On compte plusieurs recrues de taille cette saison du coté des Verts et Rouges. Une arme pour être prêt à rivaliser. « Le départ de Landing Sagna et Amath Cissé nous ont fait du mal l’année dernière. Cette année, nous avons ratissé large avec des recrues qui peuvent rivaliser avec les équipes en tête. C’est vrai que Guédiawaye vient d’arriver en Ligue 1 mais nous n’en ferons pas cas. D’ailleurs, l’écart n’est pas grand entre les deux divisions. Ils ont fait de bonnes recrues et ont un bon coach qui connait le championnat. »

