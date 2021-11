Après avoir réalisé une saison 2020-2021 mitigée en terminant 5e de Ligue 1 sénégalaise, l’AS Pikine vit un mercato agité. Le club de banlieue qui débutera cet exercice contre le Guédiawaye FC a enregistré de nouveaux renforts.

Du côté de l’As Pikine, le mercato présaison a été agité et le club s’est offert l’expérimenté Alioune Badara Gueye, l’ancien capitaine de Niarry Tally et international sénégalais des moins de 23 ans, il y a quelques semaines. Mais le club de la Banlieue n’en a pas fini d’annoncer des arrivées avant le coup d’envoi de la nouvelle saison programmée ce samedi 20 novembre.

En effet, les pikinois ont communiqué les arrivées de deux gardiens de but. Il s’agit de Landing Badji et Pape Seydou Niang. Le premier cité en provenance de Sonacos, le second a quitté Guédiawaye FC. Les Vert et Rouge se sont également renforcés dans le secteur offensif en décrochant les services de l’ancien attaquant du Jaraaf de Dakar, Ousmane Sagna. Le milieu de terrain Bakary Diedhiou a aussi rejoint les partenaires de Pape Sassy Diallo. Diedhiou était du côté de Demba Diop.

Landing Badji, évoluant au poste de gardien de but a rejoint les rangs de l'AS Pikine.

En provenance de Sonacos, il vient renforcer l'effectif des Pikinois cette saison.

Nous lui souhaitons bienvenue chez les "vert et rouge" et une excellente saison

💚♥️✌🏽#aspikine pic.twitter.com/X4muDlGG0H — AS Pikine Officiel (@as_pikine) November 16, 2021

Ousmane Sagna, évoluant au poste d'attaquant a rejoint les rangs de l'AS Pikine.

En provenance de l'ASC Jaraaf, il vient renforcer l'effectif des Pikinois cette saison.

Nous lui souhaitons bienvenue chez les "vert et rouge" et une excellente saison

💚♥️✌🏽#aspikine pic.twitter.com/dd65qX2kHT — AS Pikine Officiel (@as_pikine) November 16, 2021

Bakary DIEDHIOU, évoluant au poste milieu de terrain a rejoint les rangs de l'AS Pikine.

En provenance de Demba Diop FC, il vient renforcer l'effectif des Pikinois cette saison.

Nous lui souhaitons bienvenue chez les "vert et rouge" et une excellente saison

💚♥️✌🏽#aspikine pic.twitter.com/FZDX1vEFa1 — AS Pikine Officiel (@as_pikine) November 15, 2021

Pape Seydou Niang, évoluant au poste de gardien de but rejoint les rangs de l'AS Pikine.

En provenance de Guediawaye FC, il vient renforcer l'effectif des Pikinois cette saison.

Nous lui souhaitons bienvenue chez les "vert et rouge" et une excellente saison

💚♥️✌🏽#aspikine pic.twitter.com/8V8vByhOsa — AS Pikine Officiel (@as_pikine) November 15, 2021

wiwsport.com