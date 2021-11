C’est l’une des affiches de la première journée de la Ligue 2 qui va démarrer le 20 novembre prochain. Le Stade de Mbour va recevoir l’US Ouakam au stade au Fodé Wade. Le club mbourois a lancé un message de fair-play.

Le Stade de Mbour retrouve l’US Ouakam après « les incidents malheureux et regrettables » en juillet 2017. Les autorités du club mbourois ont pris les devants pour lancer un message aux supporters. Ce rendez-vous entre deux clubs « unies par la culture et la tradition (leboue) » devrait sonner « la réconciliation et jeter les bases d’une nouvelle fraternité agissante entre les deux communautés sportives » informe le communiqué parvenu à notre rédaction.

La rencontre est prévue ce lundi à 16h30. Et cette saison, la ligue pro veut une adhésion totale des clubs dans la nouvelle vision de l’instance. Du spectacle, une belle mobilisation, du fair play dans tous les stades, tous les week-ends. Le Stade Mbour souhaite ainsi la bienvenue à l’US Ouakam.

« Le Président et les membres du comité directeur invitent le mouvement sportif du département de Mbour, le comité des supporters, la population mbouroise et les amis du sport en général, à réserver un accueil chaleureux et fraternel dans un esprit FAIR PLAY qui est la marque des grands sportifs, à l’équipe de l’US Ouakam, ses dirigeants, ses supporters et les tous les dignitaires qui feront le déplacement » informe la missive.

Ainsi, ils invites les autorités de la ville à venir regarder le match au stade. « La Direction du Stade de Mbour invite également les autorités administratives, politiques et coutumières ainsi que les présidents de club du département de mbour à venir rehausser de leur présence cette rencontre qui ouvre dans de nouvelles perspectives de paix, de concorde, de fraternité, le tout dans un esprit sportif, dans les relations entre Mbour et Ouakam. »

