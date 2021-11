Les deux premières rencontres entre les deux équipes remontent en 2010. Elles ont partagé les points du nul lors de la manche aller (0-0) avant que l’As Pikine s’impose le match retour à l’extérieur sur la plus petite des marques (0-1). On retient également les deux derniers matchs entre les deux formations, disputés à l’occasion de la saison 2014-2015. Des confrontations dominées par Guédiawaye FC d’abord sur le score d’un but à zero et ensuite sur trois buts à zero.