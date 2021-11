Ce mercredi, Khama Billiat a mis un terme à sa carrière internationale, dix ans après ses débuts. Il laisse sa sélection sans lui à l’approche de la CAN 2021.

Les Guerriers sans armes. Quelques mois après l’ancien capitaine Willard Katsande, un autre international zimbabwéen et pas le moins connu, a décidé de tirer sa révérence : Khama Billiat. C’est donc sans le génie des Kaiser Chiefs que le Zimbabwe préparera la CAN 2021 au Cameroun. À 31 ans, il a pensait qu’il fallait laisser la place à la nouvelle génération.

« Comme ceux qui ont dû ouvrir la voie à l’émergence de notre génération de stars des Warriors, j’ai décidé de me retirer du football international, je pense qu’il est maintenant temps pour moi d’ouvrir la voie à de nouveaux talents pour s’épanouir et servir le pays de la même manière que j’ai fait, ou même mieux », a-t-il fait savoir dans des propos relayés par Africa Foot United.

Khama Billiat, qui a porté les couleurs de la sélection du Zimbabwe à plus de 40 reprises, a inscrit 17 buts avec les Warriors. Il a d’ailleurs participé aux deux dernières CAN. À exactement 54 jours du match face au Sénégal, lors de la première journée de la phase de groupes de la CAN 2021, le Zimbabwe devra désormais faire sans son petit génie, qui a une fois affronté les Lions.

wiwsport.com