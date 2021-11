De retour à l’entraînement balle au pied, Youssouf Sabaly n’est pas encore prêt à retrouver la compétition et sa participation à la CAN 2021 est plus que jamais incertaine.

Alors qu’il a repris la course et l’entraînement avec le ballon lundi 15 novembre 2021, Youssouf Sabaly devra encore patienter avant de joueur son premier match officiel avec son nouveau club du Real Betis. En effet, Manuel Pellegrini, l’entraîneur du club andalou, a offert une nouvelle mise à jour sur la forme physique de l’ancien joueur des Girondins de Bordeaux.

L’arrière l’arrière droit international sénégalais (28 ans, 21 sélections), faisant face à une course contre la montre pour être apte pour la 33e édition de la Coupe d’Afrique des Nations au Cameroun, ne devrait pas être disponible avant la fin de la première partie de saison du Championnat d’Espagne (LaLiga). L’espoir pour sa participation à la CAN 2021 est alors très mince.

« Durant tout le mois de décembre, il se fera préparer. J’espère que, même si peut-être quelques semaines avant il sera en bon état, en début d’année je dirais oui », a déclaré Pellegrini. Le technicien chilien a également souligné qu’il faudra attendre une « deuxième phase pour une nouvelle mise au point physique et footballistique après près de quatre mois d’arrêt, qui entraînent de nombreux problèmes musculaires. »

Ceci dit donc qu’il est très improbable que Youssouf Sabaly puisse recevoir l’accord médical du Real Betis avant la CAN 2021, qui commencera le 9 janvier et se terminera le 6 février 2022. Arrivé en sélection en novembre 2017, Sabaly est, depuis, devenu un élément clé dans l’effectif d’Aliou Cissé. Capable de jouer à latéral droit mais également latéral gauche, il a participé à la dernière CAN en Égypte.

wiwsport.com