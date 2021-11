Confrontés à un problème de titres de voyage et de visas, Les Lions du pétanque ont finalement obtenu 4 billets du ministère des Sports et leurs visas pour se rendre en Espagne, où se déroulent présentement les Championnats du monde. La délégation sénégalaise quitte Dakar ce mardi à 21 heures.

Les Lions quittent Dakar ce soir pour Santa Susanna, en Espagne, conduite par le président Ousmane Ba et le secrétaire général, Abdou Lahad Niang. Pour les boulistes, ils seront au nombre de 2. Il s’agit de François Ndiaye et Ciré Lamine Kane. À part les 4 billets reçus du ministère, l’hébergement, la restauration et les autres dépenses seront gérés par la Fédération sénégalaise de Sports Boules.

Sur place, à Santa Susanna, en Espagne, Fara et Ciré Lamine Kane retrouveront El Hadji Ousseynou Thiam, Babacar Dieng et Wahab Diop, pour défendre les couleurs du Sénégal à ce mondial de la boule.

Avec Stades