L’Équipe Nationale du Sénégal en sait plus sur son possible adversaire lors du dernier obstacle menant à la Coupe du Monde 2022.

Ce mardi, se sont disputés les tous derniers matchs de la phase de groupes des qualifications à la Coupe du Monde 2022 au Qatar. L’occasion pour l’Algérie, la Tunisie, le Nigeria et le Cameroun d’obtenir leur ticket pour les barrages – le dernier tour – après le Sénégal, le Maroc, le Mali, le Ghana, l’Egypte et la République Démocratique du Congo.

Les quatre premières Nations citées ont, en effet, respectivement remporté leur groupe devant le Burkina Faso, la Guinée Equatoriale, le Nigeria, le Cap-Vert et la Côte d’Ivoire après une rude bataille ce mardi. Ainsi, se définissent les dix sélections qui prendront part aux barrages prévus au mois mars et dont le tirage au sort se fera le 18 décembre prochain.

Alors que les dix premiers de chaque groupes à l’issue de la phase de poules se qualifient, ce tirage au sort s’effectue en fonction du classement FIFA et que les mieux classés ne peuvent pas s’affronter. Ainsi donc, de part l’évolution du prochain classement FIFA, le Sénégal (1er) sera logé dans le pot 1 en compagnie du Maroc (2e), de l’Algérie (3e), de la Tunisie (4e) et du Nigeria (5e).

Du coup, l’Equipe Nationale du Sénégal connaît l’adversaire qu’il pourrait affronter en mars. Les joueurs d’Aliou Cissé, forts de leur campagne de qualification conclue par cinq victoires et un match nul, auront l’un des cinq adversaires logés dans le pot 2 : Egypte, Cameroun, Mali, Ghana ou RD Congo. Ces cinq sélections ne figurent pas dans le top 5 du classement FIFA.

Il reste donc une rude bataille pour Sadio Mané et ses coéquipiers pour pouvoir se qualifier pour et pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar et pour la deuxième fois consécutive. Ce qui serait une première. À noter également qu’en fonction de son statut dans le classement FIFA, le le Sénégal aura l’avantage de recevoir au match retour … probablement au Stade Olympique de Diamniadio.

