Le ministre des sports a visité le chantier du stade du Sénégal ce mardi. Il se dit rassuré sur le respect des délais de livraison de ce bijou sportif. Matar Ba souhaite que l’équipe nationale y joue en mars prochain.

Il coïncidera avec le dernier tour des qualifications pour la coupe du monde 2022. Qualifié pour les barrages, le Sénégal connaitra son prochain adversaire le 18 décembre prochain puis disputera des matchs aller -retour en mars. Alors que le Stade du Sénégal est assuré d’être prêt le 22 février prochain, le ministre des sports souhaite y jouer les barrages.

« Nous allons anticiper avec le président de la fédération pour que les inspecteurs de la CAF ou de la FIFA puissent être saisi. Si l’inspection ne se fait pas avant le 22 février prochain, qu’elle puisse se faire tout juste après cette date. Afin qu’au mois de mars, que le Sénégal puisse jouer ici au stade du Sénégal » a t’il déclaré ce mardi en compagnie du président de la fédération de la FSF par ailleurs vice-président de la CAF, Augustin Senghor.

« C’est un combat qu’on est en train de mener comme on l’a fait à Lat Dior. Tout le monde en parlait mais on est resté chez nous jusqu’à la dernière journée des qualifications. C’est un travail, c’est de l’engagement, on s’est battu et on n’a réussi. Et cela aussi on va se battre jusqu’au mois de mars pour que le Sénégal puisse recevoir ici » a t’il ajouté.

wiwsport.com