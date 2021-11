Le Red Star de Habib Beye s’est qualifié pour le 8e tour de la Coupe de France après avoir battu Esquelbecq (3-1), ce samedi.

Le Red Star s’est imposé face à la modeste équipe d’Esquelbecq, dans le cadre du 7e tour de la Coupe de France, grâce à des buts de Benali, Nilor et Bosca. Après cette belle victoire, Habib Beye et ses hommes se déplaceront en corse le week-end du 27/28 novembre pour affronter le Ajaccio pour le 8e tour.

Depuis son entrée en Coupe de France, le Red Star a toujours su faire preuve de sérieux et d’abnégation pour venir à bout de deux belles équipes. Que ça soit à Chambourcy ou à Bauer face au Lusitanos Saint-Maur, le staff et les joueurs ont su déjouer le piège et repartir victorieux.

Pour ce déplacement à Esquelbecq, les audoniens devaient garder le même état d’esprit qui les habite depuis le début de cette compétition. Du sérieux, de l’envie et de la détermination. Trois ingrédients clés afin de continuer en Coupe et mettre fin à la mauvaise série actuelle.

