L’ASSE (Association Sportive de Saint-Etienne) a officialisé vendredi dernier un partenariat avec les Espoirs de Guédiawaye. Une collaboration qui inclut l’exclusivité sur les meilleurs joueurs, ce que regrette Me Moustapha Kamara, avocat sénégalais, estimant que ce fonctionnement représente un frein sérieux au développement du football local.

Docteur en droit, également auteur des Opérations de transfert des footballeurs professionnels, paru en 2007, Me Moustapha Kamara pratique aujourd’hui son métier d’avocat en France. En 2018, il propose onze idées pour un football sénégalais émergent (FSE) pour une proposition de réforme du football dans le pays qui l’a vu naître. Parmi celles-ci, « l’interdiction de tout transfert de joueurs avant 20 ans » . Selon lui, laisser les meilleurs footballeurs sénégalais se faire les dents dans les championnats locaux permettrait de rehausser le niveau des championnats, notamment professionnels. « Et puis surtout, quand ils partent dès 18 ans, ils sont en équipe réserve en France, au mieux. S’ils avaient joué au plus haut niveau au Sénégal, ils seraient davantage prêts à évoluer en Ligue 1 française. Je souhaite aussi qu’ils partent, car il y a un gap entre le football au Sénégal et en Europe, mais il faut qu’ils soient prêts et surtout que le club formateur soit véritablement indemnisé. »

« C’est sa vision des choses uniquement » , regrette Ousmane Wade, président des Espoirs de Guédiawaye. Le dirigeant sénégalais se défend et souhaite « aider les joueurs à se prévaloir et sauter le pas » . Il se demande « pourquoi attendre que le jeune ait plus de 20 ans si celui-ci a beaucoup de talent ? » De son côté, Gérard Fernandez calme le jeu. « C’est un phénomène qui touche le football mondial. Saint-Étienne est un club moyen du point de vue économique. On a aussi perdu des joueurs trop tôt. Regardez (William) Saliba et (Wesley) Fofana – transférés à 18 et 19 ans -, si on les avait tous les deux dans notre charnière centrale aujourd’hui, je ne suis pas sûr que nous occuperions cette place au classement. » Toutefois, le responsable du recrutement stéphanois omet de rappeler que ces ventes ont rapporté près de 70 millions d’euros aux Verts.

Phénomène planétaire ou pas, Me Moustapha Kamara garde un goût amer de tous ces partenariats signés entre clubs sénégalais et français. Y compris les plus prolifiques, comme Génération Foot avec Metz, Diambars avec l’OM et Dakar-Sacré-Cœur avec l’OL. « On a d’excellents joueurs partout en Europe, mais quelles retombées voyons-nous sur notre football local ? En dehors des académies financées par des hommes d’affaires, regardez l’état des infrastructures. Maintenant, nous voulons voir du changement » , assène-t-il. Pour Saint-Étienne et les Espoirs de Guédiawaye, le projet n’en est qu’aux fondations. Il prendra fin le 31 juillet 2024, « mais le contrat est évidemment renouvelable » , rappelle Ousmane Wade. Les joueurs sénégalais n’ont pas fini d’époustoufler les spectateurs de la Ligue 1. Aux dépens des spectateurs du championnat sénégalais.

So Foot