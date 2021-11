Le monde du judo s’est donner rendez-vous ce week-end au stadium Marius Ndiaye. L’équipe nationale du Sénégal l’a remporté haut la main avec 16 médaillés dont 4 en or, 5 en argent et 7 en bronze.

Comme en 2020, les Lions du judo ont encore confirmé leur leadership dans l’Open international de Dakar. De retour de Yaoundé, au Cameroun, la semaine dernière, avec une seule médaille d’or de Moussa Diop (-60kg), les Lions ont rugi de la plus belle des manières, ce week-end au stadium Marius Ndiaye.

Malgré un niveau très élevé de l’Open de Dakar, qui a vu la participation de 17 nations, dont les monstres du judo africain et mondial com l’Afrique du Sud et l’Irlande, les Lions ont dominé la compétition.

Au classement général des médaillés par pays, le Sénégal occupe ma lus haute marche du podium avec 16 breloques : 4 en or, 5 argent et 7 bronze. Il est suivi par la Côte d’Ivoire avec 6 médailles (3 en or, 1 en argent et 2 bronze) et le Maroc avec le même nombre de 6 médailles (2 en or, 1 en argent et 3 en bronze).

Avec Stades