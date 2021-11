L’Open de Dakar s’est ouvert ce matin au stadium Marius Ndiaye, le porte-étendard du judo sénégalais Mbagnick Ndiaye (+100 kg) y participe avec 28 de ses coéquipiers en équipe nationale. Dans cet entretien, le combattant de 28 ans décline les objectifs de la sélection sénégalaise et ceux qui lui sont personnels.

L’Open de Dakar sera votre rentrée de saison et en même temps votre retour sur le tatami après les Jeux olympiques de Tokyo. Comment préparez-vous cet Open international ?

Comme vous l’avez bien dit, je fais mon retour après les Jeux olympiques et je suis très content de pouvoir reprendre la compétition en direction de Paris 2024, en commençant par une grande compétition à domicile. Je me suis assez bien entraîné et je vais aborder sérieusement cette compétition et aller chercher la médaille d’or Inch’Allah.

Vous êtes le chef de file du judo sénégalais à cet Open. Dans quel état d’esprit les combattants sénégalais se préparent ?

Déjà, je vais féliciter mes coéquipiers qui nous ont représentés à Yaoundé avec des résultats exceptionnels. Il faut souligner aussi une forte représentation de l’équipe nationale du Sénégal avec pas mal de jeunes, ce qui est une très bonne idée de la part du staff technique.

Après l’Open de Dakar, quelles sont les compétitions qui attendent Mbagnick pour la saison 2021-2022?

Déjà, j’ai fait le Grand Slam de Paris-Bercy il y a moins d’un mois. Là, j’enchaîne avec l’Open de Dakar et normalement on fera le Grand Slam d’Abu Dhabi dans deux semaines Inch’Allah.

Quels sont les objectifs des combattants sénégalais à l’Open de Dakar, après celui de Yaoundé ?

Le groupe vit bien … Le staff a mis en place un travail très intéressant pour nous mettre dans les conditions optimales de performances. Maintenant, le travail est presque fini en vue de ce grand rendez-vous. L’objectif, c’est clairement de gagner le maximum de médailles possibles.

Avec Stades