Coup d’arrêt pour les Fraport Skyliners de Brancou Badio, battu ce week-end sur le parquet de Braunschweig 86-65 en Basketball Bundesliga.

Ce ne fut pas une partie facile pour le meneur des lions (14 points, 5 rebonds et 4 décisives) et ses coéquipiers, étouffés dès le 2e quart temps, et en manque de solutions durant le reste de la partie.

C’est le 7e revers des Skyliners cette saison. Ils pointent ainsi à la 17e place au classement général.

Bis zum letzten Viertel waren wir in Reichweite, aber am Ende gibt es für uns in Braunschweig nichts zu holen. 😕

DANKE an alle mitgereisten Fans für die tolle Unterstützung 💙

